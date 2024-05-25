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Калініна не змогла пробитись у фінал турніру в Страсбурзі: огляд матчу

Микола Дендак — 25 травня, 09:26
Калініна не змогла пробитись у фінал турніру в Страсбурзі: огляд матчу

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (56) поступилася американці Даніелі Роуз Коллінс (12) у півфіналі турніру WTA 500 у Страсбурзі (Франція).

Огляд

Internationaux de Strasbourg - WTA 500
Страсбург, Франція
ґрунт
Призовий фонд - $922,573
Півфінал, 24 травня

Даніель Роуз Коллінс (США) — Ангеліна Калініна (Україна) 7:6(3), 6:2

Нагадаємо, 24 травня у півфіналі Калініна перемогла чинну чемпіонку Вімблдону чешку Маркету Вондроушеву (6).

Напередодні Ангеліна дізналась свою суперницю в основній сітці Ролан Гаррос.

WTA Ангеліна Калініна Даніель Роуз Коллінс

WTA

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