Еванс та Хачанов провели найдовший матч в історії US Open

Британець Деніел Еванс та росіянин Карен Хачанов встановили новий рекорд за тривалістю матчу на Відкритому чемпіонаті США з тенісу.

Про це повідомила пресслужба US Open.

Еванс та Хачанов провели на корті 5 годин 35 хвилин. Перемогу здобув британець — 6:7(8), 7:6(2), 7:6(4), 4:6, 6:4. Окремої уваги варто те, що у вирішальному сеті Деніел поступався з рахунком 0:4, 15:40, але проявив неабияку волю до перемоги та виграв 6 геймів поспіль.

Попередній рекорд було встановлено ще у 1992 році. Його авторами стали американець Майкл Чанг та швед Стефан Едберг. Їхній поєдинок проходив у півфіналі турніру і тривав 5 годин 26 хвилин. Переміг тоді Едберг. У фіналі він здолав ще одного американця Піта Сампраса і вдруге виграв US Open.