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Ласкаво просимо до команди: Світоліна підписала контракт з виробником ракеток та екіпірування

Олексій Погорелов — 12 січня 2025, 09:49
Ласкаво просимо до команди: Світоліна підписала контракт з виробником ракеток та екіпірування
Еліна Світоліна
WTA

Друга ракетка України Еліна Світоліна тепер виступатиме на турнірах з ракетками та екіпіруванням бренду Diadem. Вперше це відбудеться під час Australian Open-2025.

Про це було оголошено в соцмережах.

"Ласкаво просимо до команди Diadem, Еліно!

17-разова чемпіонка турнірів WTA та бронзова призерка Олімпійських ігор дебютує на Australian Open-2025 з новими ракетками, сумками та іншим спорядженням Diadem", – йдеться у заяві.

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Еліна Світоліна проведе свій матч першого кола AO-2025 завтра, 13 січня. Суперницею українки буде представниця Румунії Сорана Кирстя. Ця гра орієнтовно розпочнеться о 03:00 за київським часом.

Але час початку їхнього поєдинку може змінитися через неігрову погоду в Мельбурні. Саме через це був призупинений матч Юлії Стародубцевої.

Нагадаємо, що вчора став відомим склад збірної України на майбутнє протистояння з Тунісом у межах Кубку Девіса.

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