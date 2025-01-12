Ласкаво просимо до команди: Світоліна підписала контракт з виробником ракеток та екіпірування
Друга ракетка України Еліна Світоліна тепер виступатиме на турнірах з ракетками та екіпіруванням бренду Diadem. Вперше це відбудеться під час Australian Open-2025.
Про це було оголошено в соцмережах.
"Ласкаво просимо до команди Diadem, Еліно!
17-разова чемпіонка турнірів WTA та бронзова призерка Олімпійських ігор дебютує на Australian Open-2025 з новими ракетками, сумками та іншим спорядженням Diadem", – йдеться у заяві.
Еліна Світоліна проведе свій матч першого кола AO-2025 завтра, 13 січня. Суперницею українки буде представниця Румунії Сорана Кирстя. Ця гра орієнтовно розпочнеться о 03:00 за київським часом.
Але час початку їхнього поєдинку може змінитися через неігрову погоду в Мельбурні. Саме через це був призупинений матч Юлії Стародубцевої.
Нагадаємо, що вчора став відомим склад збірної України на майбутнє протистояння з Тунісом у межах Кубку Девіса.