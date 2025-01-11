Заряджений борщем: Світоліна креативно привітала Монфіса з перемогою на турнірі

Сьогодні, 11 січня, Гаель Монфіс у фіналі турніра АТР 250 в Окленді здолав бельгійця Зізу Бергса (6:3, 6:4).

Дружина французького тенісистка кумедно привітала свого коханого з тріумфом, опублікувавши його фото з традиційною українською стравою.

"Заряджений борщем", – написала Еліна Світоліна.

Нагадаємо, Світоліна та Монфіс – одна з найяскравіших пар у світі тенісу. Їхні стосунки почалися у 2019 році, а вже в липні 2021-го пара офіційно одружилася.

У жовтні 2022 року Еліна та Гаель стали батьками – в них народилася донька Скай. Пара часто ділиться зворушливими фото та відео з малечею у соцмережах. Попри напружений графік змагань, вони приділяють багато уваги родині.