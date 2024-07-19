Світоліна припинила співпрацю зі своїм тренером

Українська тенісистка Еліна Світоліна (21) припинила співпрацю зі своїм тренером Рамоном Слейтером.

Про це вона повідомила у своєму Instagram.

"Я просто хочу повідомити вас, що ми з Рамоном Слейтером вирішили припинити наші робочі відносини. У нас все було чудово, і Рей допоміг мені стати кращою тенісисткою, на мій погляд, він один із найкращих у будь-якому турі, і я завжди буду вдячна йому за те, чого ми разом досягли завдяки нашій наполегливій праці та зусиллям. Я повідомлю вас усіх, коли прийматиму наступні рішення щодо тренера, але поки що, я просто хочу ще раз подякувати Рею і побажати йому всього найкращого!", — написала українка.

Зазначимо, за період роботи з нідерландським фахівцем Еліна виграла титул WTA у Страсбурзі, зіграла у чвертьфіналі Ролан Гаррос у 2023 році, а також грала у півфіналі Вімблдона-2023 та чвертьфіналі Вімблдона-2024.

Нагадаємо, що Світоліна напередодні зазнала поразки від Єлєни Рибакіної в 1/4 фіналу Вімблдона. Через поразку Еліна втратить 350 рейтингових очок і випаде з топ-25 WTA. Втім, 29-річну одеситку може втішити той факт, що після завершення турніру на її банківський рахунок прийде кругла сума.