Стаховський: Знайомий з гросмейстерами, які зараз на фронті

Володимир Максименко — 16 жовтня 2025, 11:13
Сергій Стаховський
Легендарний український екстенісист та військовослужбовець Сергій Стаховський розповів про свою пристрасть до шахів.

Слова спортсмена наводить е2е4.

"Знайомий з українськими шахістами, які зараз воюють, гросмейстерами. Прізвищ називати не буду. Також знаю, хоч і не особисто, наших сестер-чемпіонок Марію і Анну Музичук. А взагалі мені складно сформувати свої шахові симпатії. Люблю цю гру як аматор, подобається сам процес", – розповів Стаховський.

Також військовий порівняв теніс та шахи як види спорту.

"Допомагали розвантажити голову. Насправді між шахами і тенісом чимало схожого. Це все – про стратегію. У тенісі ми теж наперед продумуємо, як будемо вести матч. Перед виходом на корт аналізуємо гру суперників, намагаємося передбачити, що і як вони скомбінують. Теніс і шахи – інтерактивні ігри, в яких беруть участь двоє суперників. Шахи – складний ментальний вид спорту", – поділився Стаховський.

Нагадаємо, тенісист оголосив про завершення кар'єри у 2022 році та повернувшись у Київ вступив до лав територіальної оборони. Згодом Стаховський став бійцем ЦСО "А" СБУ. 

Раніше український гросмейстер Ігор Коваленко розповів, як шахи допомагають на війні.

війна Сергій Стаховський Шахи

