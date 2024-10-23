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Тепер буде легше дихати: Ястремська перенесла операцію на носі

Богдан Войченко — 23 жовтня, 20:30
Даяна Ястремська
Тепер буде легше дихати: Ястремська перенесла операцію на носі

Українська тенісистка Даяна Ястремська перенесла операцію на носі.

Спортсменка оголосила про це у соцмережах, прикріпивши відповідне відео.

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Тепер, за словами Даяни, їй буде легше дихати під час гри на корті.

"Дякую моєму лікарю за неймовірну турботу, увагу та професіоналізм. Ваша підтримка для мене дуже багато означає. Це був важливий крок для мого здоров'я, тепер я можу дуже добре дихати, і я вдячна, що цей крок зроблено", – написала Ястремська.

Зазначимо, що в останніх матчах 24-річна українка зазнала 7 поразок поспіль.

Операція теніс Даяна Ястремська