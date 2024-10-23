Тепер буде легше дихати: Ястремська перенесла операцію на носі

Українська тенісистка Даяна Ястремська перенесла операцію на носі.

Спортсменка оголосила про це у соцмережах, прикріпивши відповідне відео.

Читайте також : Відео Костюк взяла участь у рекламі кросівок відомого бренду

Тепер, за словами Даяни, їй буде легше дихати під час гри на корті.

" Дякую моєму лікарю за неймовірну турботу, увагу та професіоналізм. Ваша підтримка для мене дуже багато означає. Це був важливий крок для мого здоров'я, тепер я можу дуже добре дихати, і я вдячна, що цей крок зроблено", – написала Ястремська.

Зазначимо, що в останніх матчах 24-річна українка зазнала 7 поразок поспіль.