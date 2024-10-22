Костюк взяла участь у рекламі кросівок відомого бренду

Тенісистка Марта Костюк анонсувала у соцмережах випуск нових кросівок від бренду, з яким вона співпрацює.

Українка взяла участь у невеликому рекламному відео, яке обіцяє неймовірно комфортне та практичне взуття для гри. Випуск кросівок заплановано на лютий 2025 року.

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"Ми проводимо дуже багато годин нашого життя в цих кросівках. Для нас надзвичайно важливо, щоб нам було комфортно грати в тому взутті, яке ми обираємо", – йдеться у відео.

Нагадаємо, у понеділок, 21 жовтня, жіноча тенісна асоціація (WTA) оприлюднила оновлений рейтинг гравчинь.

Марта Костюк залишилася першою ракеткою України, хоч і опустила на 18 позицію.