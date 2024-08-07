Самоіронія на місці: Цуренко пожартувала про свої результати після довгоочікуваної перемоги

Українська тенісистка Леся Цуренко щаслива, бо вперше за тривалий час змогла пробитися до другого кола.

Про це вона розповіла після вольової перемоги над Б’янкою Андреєску на старті турніру WTA 1000 в Торонто. Її слова з пресконференції наводить "Великий теніс України".

"У мене було досить багато різних респіраторних захворювань, а також невеликі проблеми з нижньою частиною спини. Дуже важко повертатися після таких ситуацій, коли ти не відчуваєш ігровий ритм і в тебе просто немає можливості відіграти багато матчів.

Тому зараз я просто відпустила все, я насолоджуюся кожним моментом і, очевидно, я дуже рада, що перемогла сьогодні. Я в передчутті того, що нарешті я хоч десь граю друге коло (сміється). Якщо чесно, це прекрасне відчуття", — сказала Цуренко.