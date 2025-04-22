Цуренко – про свій позов проти WTA: Заявляю про недбале ставлення до представників України

Леся Цуренко розповіла про деталі свого судового позову, який вона подала проти WTA та її СЕО Стіва Саймона.

Слова української тенісистки наводить портал Tribuna.com.

"Багато розказувати не можу, бо в таких справах все дуже конфіденційно. За будь-яке зайве слово мене можна притягнути. Позов немаленький, частково стосується захисту мене як частини української команди, як українки, а частково – як особистості. Суть претензій можна висловити виразом "недбале ставлення". Я виходила в медіа й розповідала про неприємну розмову, яка в мене була з колишнім СЕО WTA Стівом Саймоном у 2023 році в Індіан-Веллсі. Це не секрет, що саме він мені заявив. Треба було пройти довгу процедуру внутрішніх розслідувань WTA. Я ще в Індіан-Веллсі звернулась, напевно, до всіх можливих представників WTA. Всі, хто там були, все чули, все знали. І це завжди викликало в мене істерики – це страшно, те, що він мені казав. Але все це було проігнороване. Загалом, внутрішніх розслідувань було три. Результати двох з них відомі, а результат третього, яке стосується голови служби безпеки, мені не повідомляють. Я взагалі не в курсі, чи WTA щось робить стосовно цього випадку. Результатів нема, і я так підозрюю, що мені й не збираються нічого повідомляти. А може, й не розслідують навіть. Не знаю. Два розслідування почались майже паралельно та тривали один рік. Третє теж вже йде рік, може навіть й більше. Але жодних дій не було взагалі", – сказала Цуренко.

Нагадаємо, що у березні 2023 року після розмови з генеральним директором WTA Стівом Саймоном Цуренко мала панічну атаку, через яку не змогла вийти на корт в Індіан-Веллсі проти "нейтралки" Аріни Сабалєнки. Саймон заявив українці у приватній розмові, що російські та білоруські спортсмени не мають бути покараними за підтримку війни.

Тенісистка заявила, що її головна мета – добитися справедливості.

"Це ненормально – так ставитись до гравців. Це ненормально – говорити такі речі в принципі будь-кому, але особливо людям, які перебувають у дійсно дуже складних життєвих ситуаціях. Тому моя мета – добитися справедливості. Що має бути по-іншому, а не так, як вони поводилися. Коли таке відбувається на рівні тенісного Туру, вважаю, що я зобов’язана захистити себе та інших. Не можна наносити гравцю, який і так страждає дуже сильно через війну, моральні травми. Це ненормально, коли організація нормалізує такі висловлювання. Адже ми досі не знаємо. Ми просили їх уточнити, чи це особиста позиція Стіва Саймона, чи офіційна позиція організації загалом. Жодного разу не було якоїсь чіткої заяви".

Спортсменка вважає, що керівництво WTA абсолютно не розуміє суті її позову. Так само, як і представники країн-агресорок.

"[У WTA] знову не розуміють, мені здається. Позов не читали чи що? Я, чесно, не знала, що від них була якась реакція. Це знову якесь непорозуміння, тому що я заявляю про недбале ставлення до представників України у складні для них часи та вчинення моральної шкоди. Я не заявляю про те, щоб забанили всіх росіян і білорусів. У позові немає ні слова про це. До речі, так зрозуміла, що приблизно таке ж розуміння ситуації у рашистів. В мене просто шквал повідомлень в інстаграмі, де представники країни-агресора зійшли з розуму. В них якесь загострення їхніх хворих голів, вони пишуть мені страшні речі. Вони думають, що я подаю в суд, щоб забанити росіян і білорусів. Але це не так", – підсумувала Цуренко.

Нагадаємо, нещодавно Цуренко виступила із відвертою заявою щодо керівництва WTA.