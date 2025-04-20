Цуренко повідомила, що 19 квітня з ворожого полону вдалося повернути її родича

В результаті обміну полоненими між Україною та Росією вдалося повернути одного з родичів української тенісистки Лесі Цуренко.

Про це сама спортсменка повідомила на своїй сторінці в Instaпram.

"Вчора з ворожого полону повернувся мій родич... Після трьох років полону. З Великоднем всіх. Дякую Богу за цей подарунок. І нехай буде більше хороших новин для всіх нас", – написала Цуренко.

Як відомо. 19 квітня в Україну повернулися 277 воїнів, з них 246 в рамках обміну полоненими, ще 31 людину вдалося визволити поза обміном.

Більшість з тих, кого вдалося повернути – це молодь після 2000 року народження. Серед повернутих – жінка-військовослужбовиця, яка перебувала в неволі з травня 2022 року.

Раніше Леся Цуренко подала до суду Південного округу Нью-Йорка, у якому відповідачами виступають WTA та її голова Стів Саймон.