Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Цуренко поступилась у першому колі турніру у Вашингтоні

Олександр Булава — 29 липня, 21:09
Цуренко поступилась у першому колі турніру у Вашингтоні

Українська тенісистка Леся Цуренко (84) поступилась американці Керолайн Доулгайд у першому колі хардового турніру WTA 500 у Вашингтоні (США).

Матч тривав 2 години 20 хвилин та завершився з рахунком 6:1, 3:6, 6:4. Українка жодного разу не подала навиліт, допустила 5 подвійних помилок та використала 8 з 14 брейк-пойнтів.

Mubadala Citi DC Open - WTA 500
Вашингтон, США
Хард
Перше коло, 29 липня

Керолайн Доулгайд (США) — Леся Цуренко (Україна) 6:1, 3:6, 6:4

Раніше Цуренко не змогла подолати перше коло Вімблдону, де українка поступилась француженці Варварі Грачовій.

великий теніс Леся Цуренко

Леся Цуренко

На Вімблдоні-2024 українці переступили позначку у 100 перемог
Шість українок гарантували собі місце в основній сітці US Open-2024
Цуренко зазнала поразки від француженки у першому колі Вімблдону
Костюк, Цуренко, Ястремська та Стародубцева зіграють матчі першого кола на Вімблдоні-2024
Визначилися суперниці українських тенісисток на Вімблдоні

Останні новини