Цуренко поступилась у першому колі турніру у Вашингтоні

Українська тенісистка Леся Цуренко (84) поступилась американці Керолайн Доулгайд у першому колі хардового турніру WTA 500 у Вашингтоні (США).

Матч тривав 2 години 20 хвилин та завершився з рахунком 6:1, 3:6, 6:4. Українка жодного разу не подала навиліт, допустила 5 подвійних помилок та використала 8 з 14 брейк-пойнтів.

Mubadala Citi DC Open - WTA 500

Вашингтон, США

Хард

Перше коло, 29 липня

Керолайн Доулгайд (США) — Леся Цуренко (Україна) 6:1, 3:6, 6:4

Раніше Цуренко не змогла подолати перше коло Вімблдону, де українка поступилась француженці Варварі Грачовій.