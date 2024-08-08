Цуренко поступилась росіянці на турнірі в Торонто

Українка Леся Цуренко (85) поступилась нейтральній тенісистці з російським паспортом Анні Калінській (17) у другому колі турніру WTA 1000 в Торонто.

Матч тривав 1 годину 15 хвилин та завершився з рахунком 6:2, 6:2. Леся двічі подала навиліт, допустила 9 подвійних помилок та використала 2 з 6 брейк-пойнтів.

Canadian Open — WTA 1000

Торонто, Канада

Призовий фонд — $6 795 555

Хард

Друге коло, 8 серпня

Анна Калінська — Луся Цуренко (Україна) 6:2, 6:2

Напередодні українка Еліна Світоліна (34) поступилась Марті Костюк (20) на шляху в 1/8 фіналу турніру в Торонто.