Монфіс потрапив до заявки Франції на Олімпійські ігри в Парижі

Чоловік Еліни Світоліної, французький тенісист, Гаель Монфіс зіграє на Олімпійських іграх-2024 у Парижі.

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет Франції.

Монфіс виступатиме лише в одиночному розряді.

Склад збірної Франції на Олімпійські ігри з тенісу-2024

Одиночний розряд, чоловіки: Уго Умбер (16), Артюр Фіс (37), Гаель Монфіс (38), Корентен Муте (55);

Одиночний розряд, жінки: Каролін Гарсія (22), Клара Бурель (43), Діан Паррі (53), Варвара Грачова (69);

Парний розряд: Фабьен Ребуль/Едуар Роже-Васслен, Каролін Гарсія/Діан Паррі.

Олімпійський турнір з тенісу розпочнеться 27 липня і триватиме до 4 серпня.

Нагадаємо, раніше Національний олімпійський комітет України оголосив імена тенісисток, які представлять Україну на ОІ-2024.