Відомий австралійський тенісист Нік Кірьос пропустить трав’яний сезон 2025 року, який розпочнеться з наступного тижня.

Про це 30-річний спортсмен оголосив на своїй сторінці в Instagram.

"Невелике оновлення: у моєму відновленні дещо пішло не так, і, на жаль, я не встигну повернутися до трав'яного сезону цього року. Знаю, як сильно ви всі чекали мого повернення на корт, і мені справді дуже шкода вас розчаровувати. Але це лише тимчасові труднощі. Я вже працюю над тим, щоб повернутися ще сильнішою. Дякую вам за вашу підтримку – вона для мене все. До швидкої зустрічі!", – написав австралієць.

Нагадаємо, через ряд травм у поточному сезоні Кірьос провів лише 5 матчів, у яких здобув 1 перемогу. Австралієць є фіналістом Вімблдону 2022 року.

Нагадаємо, сьогодні, 3 червня, Еліна Світоліна у чвертьфіналі Ролан Гаррос-2025 зіграє з Ігорю Швьонтек.