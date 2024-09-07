Білобородько програв американцям у фіналі турніру в Угорщині в парному розряді

Український тенісист Ілля Білобородько та чех Метью Дональд поступилися американській парі Філіп Хордан/Карл Полінг у фіналі ITF M15 в Будапешті, Угорщина.

Матч тривав 1 годину 29 хвилин та завершився з рахунком 7:6(4), 6:4. Перший сет був напруженим, ініціатива постійно переходила з рук в руки, але американці змогли забрати перемогу в першому сеті.

А вже друга половина гри пройшла за тотальної домінації американського дуету, вони не залишили шансів Білобородьку та Дональду.

ITF Pro Circuit

Будапешт, Угорщина

Парний розряд, ґрунт

Фінал, 7 вересня

Філіп Хордан/Карл Полінг (США) — Ілля Білобородько (Україна)/Метью Дональд (Чехія) 7:6(4), 6:4

Нагадаємо, нещодавно український тенісист Віталій Сачко та словак Мілош Кароль перемогли польську пару Кароль Джевецький/Пьотр Матушевський у фіналі Челленджера в Тульні (Австрія).