УЄФА визначила місця проведення фіналів єврокубків на 2026-2027 роки

УЄФА визначила господарів наступних єврокубкових фіналів у 2026-2027 роках.

Про це організація повідомила за підсумками засідання Виконавчого комітету в ірландському Дубліні.

Фінал Ліги чемпіонів у сезоні-2025/26 буде приймати Будапешт на "Пушкаш Арені". Зазначимо, що фінал найпрестижнішого єврокубку відбудеться в угорській столиці уперше.

Місця проведення фіналів євротурнірів

Ліга чемпіонів

2026: Будапешт, "Пушкаш Арена"

2027: Рішення відкладено до вересня. УЄФА чекає на інформацію про плани реконструкції стадіону "Сан-Сіро" в Мілані.

Ліга Європи

2026: Стамбул, "Бешикташ Парк"

2027: Франкфурт, "Стадіон Франкфурт"

Ліга конференцій

2026: Лейпциг, "РБ Арена"

2027: Стамбул, "Бешикташ Парк"

Ліга чемпіонів серед жінок

2026: Осло, стадіон "Уллевол"

2027: Буде розпочато нову процедуру подачі заявок, оскільки Німеччина вже призначена для проведення фіналів у 2026 та 2027 роках, а тому заявка Штутгарта не може бути розглянута.

Зазначимо, що фінал Ліги чемпіонів цього сезону відбудеться 1 червня на полі лондонського "Вемблі". На титул претендують іспанський Реал та німецька Боруссія Дортмунд.

Також, відомо місце проведення фіналу 2025 року — вирішальний матч буде зіграний у Мюнхені.