Це дійсно особливий момент: Світоліна – про соту перемогу на "мейджорах"
Еліна Світоліна
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Українська тенісистка Еліна Світоліна розповіла про соту перемогу на "мейджорах" та свою мотивацію після другого повернення на корт.
Її слова наводить BTU.
"Це дійсно особливий момент, що я досягла цього результату. Я не очікувала, що хтось прийде підготовленим до мого матчу і принесе з собою повітряну кульку з цифрою "100". Це було дуже мило. Я забула її взяти з собою, але я повернуся і заберу", – поділилася враженнями тенісистка.
Світоліна також розповіла про мотивацію для повернення на корт.
"Я завжди відчуваю спрагу до змагань. Минулого року в мене була ця проблема з ногою, також були проблеми зі спиною. Дуже важко, коли ти не почуваєшся на 100% добре фізично. У мене були з цим труднощі минулого року. Але зараз я відчуваю, що в мене є нові сили завдяки новій нозі. Мотивація в мене дуже висока, я добре почуваюся на корті", – підкреслила Еліна.
Нагадаємо, Еліна Світоліна (27) вже дізналась ім'я суперниці у третьому колі Australian Open-2025. Нею стала представниця Італії Жасмін Паоліні (4).
16 січня Еліна здобула перемогу над тенісисткою зі США, вийшовши до 1/16 фіналу змагання. Ця перемога стала сотою для спортсменки в межах турнірів Grand Slam.