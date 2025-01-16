Це дійсно особливий момент: Світоліна – про соту перемогу на "мейджорах"

Українська тенісистка Еліна Світоліна розповіла про соту перемогу на "мейджорах" та свою мотивацію після другого повернення на корт.

Її слова наводить BTU.

"Це дійсно особливий момент, що я досягла цього результату. Я не очікувала, що хтось прийде підготовленим до мого матчу і принесе з собою повітряну кульку з цифрою "100". Це було дуже мило. Я забула її взяти з собою, але я повернуся і заберу", – поділилася враженнями тенісистка.

Світоліна також розповіла про мотивацію для повернення на корт.

"Я завжди відчуваю спрагу до змагань. Минулого року в мене була ця проблема з ногою, також були проблеми зі спиною. Дуже важко, коли ти не почуваєшся на 100% добре фізично. У мене були з цим труднощі минулого року. Але зараз я відчуваю, що в мене є нові сили завдяки новій нозі. Мотивація в мене дуже висока, я добре почуваюся на корті", – підкреслила Еліна.

Нагадаємо, Еліна Світоліна (27) вже дізналась ім'я суперниці у третьому колі Australian Open-2025. Нею стала представниця Італії Жасмін Паоліні (4).

16 січня Еліна здобула перемогу над тенісисткою зі США, вийшовши до 1/16 фіналу змагання. Ця перемога стала сотою для спортсменки в межах турнірів Grand Slam.