Еліна змушувала мене бігати: Кіз прокоментувала перемогу над Світоліною

Американська тенісистка Медісон Кіз (14) висловилася про тріумф над Еліною Світоліною (27), у межах 1/4 фіналу Australian Open-2024.

Про це вона сказала в інтерв'ю після гри.

"Мені просто потрібно було почати грати трохи агресивніше і намагатися швидше виходити до сітки.

Вона контролювала гру в розіграшах і змушувала мене бігати, тому я відчувала, що мені потрібно спробувати здобути перевагу якнайшвидше, і, на щастя, я змогла це зробити.

Думаю, я точно грала трохи розумніше. Можливо, трохи менш безстрашно. Я дуже пишаюся тим, що через 10 років знову опинилася тут, у півфіналі, і дуже рада зіграти ще раз на цій стадії тут, у Мельбурні", – сказала Кіз.