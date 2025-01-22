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Еліна змушувала мене бігати: Кіз прокоментувала перемогу над Світоліною

Руслан Травкін — 22 січня 2025, 06:10
Еліна змушувала мене бігати: Кіз прокоментувала перемогу над Світоліною
Медісон Кіз
x.com/AustralianOpen

Американська тенісистка Медісон Кіз (14) висловилася про тріумф над Еліною Світоліною (27), у межах 1/4 фіналу Australian Open-2024.

Про це вона сказала в інтерв'ю після гри.

"Мені просто потрібно було почати грати трохи агресивніше і намагатися швидше виходити до сітки.

Вона контролювала гру в розіграшах і змушувала мене бігати, тому я відчувала, що мені потрібно спробувати здобути перевагу якнайшвидше, і, на щастя, я змогла це зробити.

Думаю, я точно грала трохи розумніше. Можливо, трохи менш безстрашно. Я дуже пишаюся тим, що через 10 років знову опинилася тут, у півфіналі, і дуже рада зіграти ще раз на цій стадії тут, у Мельбурні", – сказала Кіз.

Нагадаємо, вона обіграла другу ракетку України в трьох сетах. Виступ Еліни на кортах Мельбурна можна вважати чудовим, оскільки вона покращить свою позицію в рейтингу WTA.

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