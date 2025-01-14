Костюк та Калініна зіграють матчі на Australian Open-2025

У ніч з 14 на 15 січня, у четвертий турнірний день Australian Open-2025, заплановано матчі за участі українських тенісисток: Марти Костюк та Ангеліни Калініни.

Australian Open-2025

Розклад матчів українських тенісисток, 15 січня

07:30* Марта Костюк (18) – Юле Німаєр (93), 1573 Арена, четвертим запуском після матчу Нісікорі – Пол.

Це буде перша зустріч суперниць.

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Також у першому колі парного розряду стартує Ангеліна Калініна, яка завершила виступи в одиночному розряді.

05:00*Ангеліна Калініна (Україна)/Лучія Бронцетті (Італія) – Магда Лінетт (Польща)/Джуліана Олмос (Італія), корт 8, зустріч розпочнеться третім запуском.

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* – орієнтовний час, залежно від попередніх матчів на арені.

Де дивитися

Дивитися онлайн Australian Open-2025 в Україні можна на телеканалах Євроспорт, які майже в повному обсязі забезпечують прямі трансляції. Детальніше про трансляції – ТУТ.

Раніше Даяна Ястремська вийшла у друге коло Australian Open, здолавши єгипетську тенісистку.