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Тотальний розгром: Соболєва поступилась у другому колі турніру в Італії

Микола Дендак — 6 червня, 17:24
Тотальний розгром: Соболєва поступилась у другому колі турніру в Італії

Українська тенісистка Анастасія Соболєва (227) поступилась Панні Удварді з Угорщини (132) у другому колі Челленджера в Барі (Італія).

Поєдинок тривав 1 годину та завершився з рахунком 6:0, 6:1. Українка 1 раз подала навиліт, допустила 3 подвійні помилки та використала 1 з 3 брейк-пойнтів.

Open delle Puglie — Сhallenger
Барі, Італія
ґрунт
Призовий фонд $115,000
Перше коло, 4 червня

Панна Удварді (Угорщина) Анастасія Соболєва (Україна) 6:0, 6:1

Нагадаємо, у першому колі Соболєва переграла італійку Лучію Бронцетті.

Анастасія Соболєва

Анастасія Соболєва

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