Тотальний розгром: Соболєва поступилась у другому колі турніру в Італії
Українська тенісистка Анастасія Соболєва (227) поступилась Панні Удварді з Угорщини (132) у другому колі Челленджера в Барі (Італія).
Поєдинок тривав 1 годину та завершився з рахунком 6:0, 6:1. Українка 1 раз подала навиліт, допустила 3 подвійні помилки та використала 1 з 3 брейк-пойнтів.
Open delle Puglie — Сhallenger
Барі, Італія
ґрунт
Призовий фонд — $115,000
Перше коло, 4 червня
Панна Удварді (Угорщина) — Анастасія Соболєва (Україна) 6:0, 6:1
Нагадаємо, у першому колі Соболєва переграла італійку Лучію Бронцетті.