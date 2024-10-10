Соболєва зіграла перший турнір за місяць, вигравши один матч

Українська тенісистка Анастасія Соболєва (WTA 215) завершила виступи на хардовому турнірі ITF W75 у Братиславі (Словаччина).

В другому колі українка поступилась Селін Наєф зі Швейцарії (251).

Матч тривав 1 годину 9 хвилин. Соболєва виконала 1 ейс і припустилась 4 подвійних помилок (у суперниці 3 і 0 відповідно). Анастасія реалізувала 2 з 3 брейкпойнтів, Селін – 6 з 12.

ITF WTT W75 – J&T Banka Slovak Open 2024

Братислава, Словаччина, Хард

Призовий фонд – $60000

Друге коло, 10 жовтня

Селін Наєф (Швейцарія) – Анастасія Соболєва (Україна, 8) 6:2, 6:2

У 1-му матчі на турнірі українка у двох сетах переграла словачку Ніну Варгову (366) за 2 години та 2 хвилини.

Для Соболєвої це були перші змагання за останній місяць.