Дев'ята ракетка світу передумала завершувати кар'єру

Дев'ята ракетка світу Даніель Коллінс повідомила, що не завершуватиме свою професійну кар'єру, як обіцяла раніше.

Про це Коллінс написала у соцмережі Instagram.

"Я з великою наснагою хотіла завершити свою тенісну кар'єру на високій ноті цього року і стрибнути вперед головою у наступний життєвий етап, все пішло не за планом.

Крім того, що останніми місяцями я стикалася з деякими проблемами зі здоров'ям, які затягувалися, нещодавно я відвідала кількох фахівців, щоб краще зрозуміти, який шлях мені краще вибрати для досягнення заповітної мрії – створення сім'ї.

Проблема з ендометріозом та фертильністю займає величезне місце в житті багатьох жінок, і я активно з нею борюся. Але я повністю впевнена у команді, з якою працюю. Просто це займе більше часу, ніж я думала.

Отже, історія ДЕНІМАЛ ще не добігла кінця. Я повернуся до Туру у 2025 році. Хоча в житті немає жодних гарантій, я сподіваюся зберегти форму 2024 року і продовжити грати, поки в моєму особистому шляху до дітонародження не з'явиться більше певності. Єдине, що можу гарантувати на даний момент, – це ще кілька епічних матчів.

У січні цього року американська тенісистка заявила, що хоче зосередитися на створенні та сім'ї та стати мамою.

У цьому сезоні 30-річна Даніель Коллінс виграла два турніри, серед яких перший для неї титул на рівні WTA 1000 (Індіан-Веллс). У період із середини березня по кінець квітня, Коллінс здобула 15 перемог поспіль і з 54 місця в рейтингу WTA піднялася на 15-ту позицію, а незабаром і повернулася в топ-10.