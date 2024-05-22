Легендарний тенісист стане капітаном збірної світу на Кубку Лейвера
Легендарний американський тенісист Андре Агассі стане новим капітаном збірної Світу на Кубку Лейвера, починаючи з 2025 року.
Про це повідомила пресслужба змагання.
Зазначимо, що поки цю посаду обіймає не менш видатний екстенісист Джон Макінрой.
Кубок Лейвера — це турнір, названий на честь легендарного австралійського тенісиста Рода Лейвера. Він відбудеться у вересні в Берліні. У триденних командних змаганнях шість найкращих гравців з Європи змагатимуться з шістьма своїми колегами з інших країн світу.