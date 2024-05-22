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Легендарний тенісист стане капітаном збірної світу на Кубку Лейвера

Владислав Уткін — 22 травня, 19:20
Легендарний тенісист стане капітаном збірної світу на Кубку Лейвера

Легендарний американський тенісист Андре Агассі стане новим капітаном збірної Світу на Кубку Лейвера, починаючи з 2025 року.

Про це повідомила пресслужба змагання.

Зазначимо, що поки цю посаду обіймає не менш видатний екстенісист Джон Макінрой.

Кубок Лейвера — це турнір, названий на честь легендарного австралійського тенісиста Рода Лейвера. Він відбудеться у вересні в Берліні. У триденних командних змаганнях шість найкращих гравців з Європи змагатимуться з шістьма своїми колегами з інших країн світу.

Андре Агассі Макінрой теніс

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