Легендарний тенісист стане капітаном збірної світу на Кубку Лейвера

Легендарний американський тенісист Андре Агассі стане новим капітаном збірної Світу на Кубку Лейвера, починаючи з 2025 року.

Про це повідомила пресслужба змагання.

Andre Agassi (@AndreAgassi) is ready to lead Team World to victory when he takes over as Captain for Laver Cup 2025. pic.twitter.com/wd2QW8bcmm — Laver Cup (@LaverCup) May 22, 2024

Зазначимо, що поки цю посаду обіймає не менш видатний екстенісист Джон Макінрой.

Кубок Лейвера — це турнір, названий на честь легендарного австралійського тенісиста Рода Лейвера. Він відбудеться у вересні в Берліні. У триденних командних змаганнях шість найкращих гравців з Європи змагатимуться з шістьма своїми колегами з інших країн світу.