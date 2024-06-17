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Чемпіон Плавання

Бухов вийшов до фіналу чемпіонату Європи у плаванні на 50 метрів батерфляєм

Станіслав Лисак — 17 червня, 20:35
Бухов вийшов до фіналу чемпіонату Європи у плаванні на 50 метрів батерфляєм

Український плавець Владислав Бухов кваліфікувався до фіналу чемпіонату Європи з водних видів спорту, який проходить у сербському Белграді.

Бухов відібрався у плаванні на 50 метрів батерфляєм, показавши 4-й результат.

Фінал відбудеться у вівторок, 18 червня, початок — о 19:37 за київським часом.

Континентальна першість з водних видів спорту триватиме до 23 червня.

Нагадаємо, що в лютому 21-річний Бухов завоював золоту нагороду на чемпіонаті світу з водних видів спорту на дистанції 50 м вільним стилем. Ця медаль стала для нашої збірної єдиною в плаванні на цій світовій першості.

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