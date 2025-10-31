Померла колишня світова рекордсменка з плавання

Колишня плавчиня Ріа ван Велсен померла у віці 82 років. Вона була однією з найкращих нідерландських плавчинь у 1950-х і 1960-х роках.

Про це вона повідомляє AD.nl.

У підлітковому віці Ріа ван Вельсен встановила чотири світові рекорди на дистанції 100 метрів на спині. У 1958 році їй було лише 15 років, коли вона встановила світовий рекорд з результатом 1:12.13 під час міжнародних командних змагань проти тодішньої Західної Німеччини.

Чотири роки по тому вона виграла титул чемпіонки Європи на дистанції 100 метрів на спині.

Ріа брала участь в Олімпійських іграх 1960 (Рим) та 1964 (Токіо), але не досягла там жодного успіху.

Колишня провідна плавчиня отримала медаль почесного громадянина від муніципалітету Гааги у 2012 році. Ван Велсен була вдовою колишнього спортивного журналіста Фреда Раке, який помер у 1996 році.

