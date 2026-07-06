Макінтош побила один із найстаріших світових рекордів у плаванні

Канадська плавчиня Саммер Макінтош встановила новий світовий рекорд на дистанції 200 метрів батерфляєм.

19-річна спортсменка показала результат 2:01,65 на Canadian Swimming Trials у Монреалі. Цим Макінтош перевершила попереднє досягнення китаянки Лю Цзиге, яка ще у 2009 році пропливла дистанцію за 2:01,81.

Рекорд Лю тримався майже 17 років і вважався одним із найскладніших для оновлення у жіночому плаванні. Ба більше, це був останній світовий рекорд серед жінок, встановлений в епоху так званих "супер-костюмів" – спеціальних поліуретанових плавальних костюмів, які згодом заборонили на міжнародних змаганнях.

Для Макінтош це вже четвертий чинний світовий рекорд у довгому басейні. Раніше канадка також встановлювала найкращі результати в історії на дистанціях 400 м вільним стилем, 200 м комплексом та 400 м комплексом.

Canadian Swimming Trials проходить у Монреалі з 5 до 9 липня та є відбором до міжнародних стартів сезону.

Нагадаємо, торік Макінтош стала другою в історії жінкою, яка виграла чотири індивідуальні золоті медалі на чемпіонаті світу. Завдяки цьому вона була визнана найкращою плавчинею світу 2025 року.