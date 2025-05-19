Олімпійська чемпіонка заявила, що підхід тренера загнав її у депресію

Литовська плавчиня Рута Мейлутіте, яка виграла золото на Олімпійських іграх 2012 року в Лондоні, сказала, що зосередженість тренера Джона Радда на вазі та дієтах плавців привела до розладу харчової поведінки та депресії.

Про це пише BBC.

Загалом 12 колишніх плавців розповіли BBC, що вони стикалися з цькуванням, токсичною атмосферою під час тренувань та контролем харчування в одному з найпрестижніших клубів Великої Британії для молодих елітних плавців, коли він був головним тренером.

Радда звинувачували у цькуванні та словесних образах протягом його 28-річної роботи в плавальному клубі Плімут-Ліндер.

Журналісти BBC дізналися, що керівний орган Swim England не вжив заходів щодо конфіденційного розслідування 2012 року, яке постановило відсторонення Радда після заслуховування свідчень про його поведінку від 17 свідків.

Новий виконавчий директор Swim England Енді Салмон сказав, що не знає, чому Радда не відсторонили.

Радд, який має стати директором олімпійської збірної Саудівської Аравії з плавання, не відповів на запит BBC.

Фахівець, будучи головним тренером з 1989 по 2017 рік, відповідав за успіх плавців, але також мав обов'язки щодо забезпечення їхнього благополуччя.

Радд був тренером у Плімут-Ліндер у 2010 році, коли литовка Рута Мейлутіте переїхала до Великої Британії, щоб тренуватися у нього.

Вона увійшла в історію Олімпійських ігор через два роки, коли у віці 15 років стала наймолодшою ​​людиною, яка виграла 100 метрів брасом.

Зараз їй 28, і вона згадує, як Радд робив уїдливі коментарі щодо її ваги. Коли вона зізналася йому, що доводила себе до нудоти після їжі, щоб схуднути, він, за її словами, засміявся і відповів: "Ну, принаймні, ти виводиш калорії".

Вона також описала, як він сказав, що її "задниця товста" за кілька хвилин до змагань, у віці 16 років.

Незважаючи на те, що Мейлутіте вважається найуспішнішим плавцем клубу, вона сказала, що режим Радда "на деякий час мене підготував, але потім зламав". Вона покинула клуб у 2017 році.

Серед інших 11 плавців, які звернулися до виданню BBC зі звинуваченнями щодо Радда, була бронзова призерка Олімпійських ігор Кессі Паттен. Вона сказала, що тренер змусив її тренуватися з травмою плеча, і що це зрештою поклало край її кар'єрі у 2011 році.

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