Мошинська та Шмоніна стали четвертими на етапі Кубку світу в Канаді

Український дует у складі Дар'ї Мошинської та Анастасії Шмоніної зупинився за крок до медалі в технічній програмі на Кубку світу у Канаді.

Мошинська та Шмоніна йшли другими у технічній програмі дуетів, проте поступитися двом останнім тандемам з Іспанії та Австрії. У підсумку українки посіли четверте місце.

Нагадаємо, український дует цього сезону вже здобував нагороду на етапу Кубку світу. Сталося це у єгипетському Сома-Бей, де вони стали третіми.

Також Мошинська та Шмоніна долучились до перемоги збірної України в акробатичній групі.

Напередодні збірна України у складі Олексія Середи, Кирила Болюха, Ксенії Байло та Софії Лискун здобула срібло у змішаних командних змаганнях в Суперфіналі Кубку світу зі стрибків у воду.