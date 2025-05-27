Литовські плавці відмовилися ставати на п'єдестал разом із представниками РФ на змаганнях на Тайвані

Литовські плавці, які беруть участь у Всесвітніх іграх ветеранів спорту на Тайвані, відмовилися піднятися на п'єдестал пошани разом із російськими спортсменами.

Про це повідомляє 15min.lt.

Таку позицію зайняли плавчиха Аушра Гарджюлене, яка здобула чотири золоті та дві срібні медалі, Сігітас Каткявічюс, який завоював по три золоті та три срібні медалі, і спортсменка Ліна Белінене.

На Ігри ветеранів (World Masters Games-2025) до Тайбею приїхали 25 тисяч професіоналів, які вже завершили активну спортивну діяльність. Щоправда, спортивні ігри відбуваються на Тайвані після тривалої перерви – останній подібний захід проводився у Новій Зеландії у 2017 році.

"Були й наші недружні російські сусіди, вони брали участь під прапорами. Нам довелося змагатися з ними в одній естафеті. Ми вирішили не підніматися з ними на п'єдестал, а прийти окремо і щоби нас нагородили окремо", – цитує jauns.lv слова Ліни Беленіне.

World Masters Games-2025 – третя за величиною мультиспортивна подія планети після Олімпіад та Азіатських ігор: 25 049 учасників із 108 країн, 35 видів спорту. Ігри проводяться раз на чотири роки для спортсменів-ветеранів. Організатором виступає Міжнародна асоціація Masters Games (IMGA). Статус змагань схожий на ветеранські чемпіонати світу, але охоплює всі олімпійські та ряд неолімпійських дисциплін.

Нагадаємо, представниця збірної Литви з функціональних видів спорту Корнелія Дудайте вирішила знятися зі змагань чемпіонату світу, який проходив у Будапешті (Угорщина), через допуск до змагань росіян.