Збірна України на ЧС: реабілітуватися за Париж та "яскраво" розпочати новий цикл

У вівторок, 10 грудня, у Будапешті стартує чемпіонат світу з плавання на короткій воді. Столиця Угорщини прийме головний турнір зимового сезону 2024/25 та перший великий турнір після Олімпійських ігор у Парижі-2024.

Збірну України на цьому турнірі представлятиме 6 осіб, серед яких буде дебютант турнірів такого рівня Арсеній Ковальов. А ось Олександр Желтяков уже має досвід виступів на найвищому – олімпійському – рівні.

В оновленому складі

Початок нового олімпійського циклу та зимовий сезон стали двома основними чинниками, які визначили склад збірної України на цей турнір. Порівняно з Іграми в Парижі "ростер" збірної України змінився чи не на 90 відсотків. Влітку у столиці Франції Україна була представлена п'ятьма спортсменами, чотири – у чоловічій команді та одна – у жіночій. Зараз у нашої збірної шість квот (п'ять чоловічих та одна жіноча), але з учасників Олімпіади залишилися лише по одному представнику чоловічої та жіночої команд.

І справа тут не у віці та природній зміні поколінь, 22-річному чемпіону світу та бронзовому призеру чемпіонату Європи на 50-метрівці вільним стилем Владиславу Бухову ще плавати та плавати. Але коли тренерському штабу збірної України випала нагода випробувати у справі найближчий резерв, вони вирішили приберегти визнаних лідерів.

Замість того ж Бухова, найдосвідченішого Михайла Романчука та Дениса Кесіля до команди були запрошені Володимир Лісовець (виступить на дистанціях 50 м. та 100 м., брасом), Вадим Науменко (100 м., 200 м. комплексне плавання), Георгій Лукашев (200 м.), 400 м комплексне плавання) та Арсен Ковальов (50 м, 100 м, батерфляй). Єдиним спортсменом у чоловічій команді, хто має досвід виступів Парижа-2024, є Олександр Желтяков, у якого в Будапешті буде найнасиченіша програма – 50 м. 100м. та 200 м. на спині.

Владислав Бухов Getty Images

Зрозуміло, і з цим складом ми пов'язуємо певні сподівання успіх. Так, Желтяков є власником юніорських рекордів (50 та 100 метрів на короткій воді) та дорослих (на дистанції 200 метрів та у змішаній естафеті 4х100 метрів). Так, у складі команди буде дебютант – Арсен Ковальов. І дуже цікаво буде спостерігати, як він зможе себе проявити на турнірі рівня чемпіонату світу.

У жінок змін порівняно з попереднім великим стартом немає. Єдиною представницею від нашої країни, як і в Парижі-2024, буде Ніка Шарафутдінова. Цього разу вона виступить на дистанціях 50 м., 100 м. та 200 м. на спині. На жаль, рівень українського жіночого плавання наразі не дозволяє нам претендувати на більше. Після відходу Дар'ї Зевіної, яка завершила кар'єру ще позаминулого олімпійського циклу Токіо-2020, у команді так і не з'явилася спортсменка, яка могла б голосно заявити про себе високими результатами та медальними досягненнями.

Медальні традиції

Чемпіонат світу на короткій воді (довжина басейну – 25 метрів) є традиційно успішним для збірної України. За всю історію участі у турнірі наші спортсмени здобули 41 медаль: 15 золотих, 12 срібних та 14 бронзових. Турніри почали проводитися з 1993 року і вже 1995-го Світлана Бондаренко здобула перші дві нагороди української команди – срібло на дистанціях 100 та 200 метрів брасом.

Турніри проводяться раз на два роки, але якщо з 1993 по 1999 р. це були непарні роки, то з 2000 - парні. Єдиним винятком був ЧС-2021, перенесений на рік уперед через пандемію коронавірусу.

Найуспішнішим для нас виявився чемпіонат світу-2002 у Москві, де збірна України здобула 5 золотих медалей. здобувала не більше двох золотих медалей за один турнір.

Лідером збірної України з плавання останніх років Михайло Романчук. На ЧС-2018 він завоював золото, а у 2021-му році бронзу на дистанції 1500 метрів вільним стилем. А ось попередній ЧС-2022, який проходив у Мельбурні (Австралія), не приніс нашій команді нагород.

Не змогли українці здобути медалі і на головному старті чотириріччя, Іграх у Парижі. Ні сенсаційний чемпіон світу на 50-метрівці вільним стилем Бухов, ні медаліст ОІ та ЧС Романчук у Парижі медальними виступами не відзначились.

І на нинішній турнір збірна загалом їде за своєрідною сатисфакцією...

Неймовірний Маршан

Головною подією цього сезону на короткій воді, безперечно, став новий рекорд на 200-метрівці комплексним плаванням, який не могли побити 12 років. Побив його, ясна річ, нинішній лідер світового плавання Леон Маршан.

4-кратний чемпіон Ігор у Парижі-2024 та 5-кратний чемпіон світу у класичному 50-метровому басейні, зараз збирається підкорити і короткий басейн. І вже видно, що він підходить до ЧС-2024 у чудовій формі.

Під час етапу Кубка світу у Сінгапурі француз подолав дистанцію за 1:48.88. Це перший світовий рекорд Маршана на короткій воді. Він перевершив досягнення американця Раяна Лохте, яке було встановлено на ЧС-2012 (1:49.63).

Нагадаємо, що 22-річний Маршан влітку став головною зіркою домашньої Олімпіади-2024 у Парижі, вигравши на дистанціях 200 м брасом, 200 м батерфляєм, а також 200 та 400 м комплексом. Також він є 5-кратним чемпіоном світу на 200 м батерфляєм, 200 та 400 м комплексом).

Тепер усі чекають від нього серії яскравих перемог у Будапешті. І, звичайно, бажано з новими світовими рекордами. Під час трьох етапів Кубка світу 2024 року він здобув 8 перемог, тим самим постійно підтверджуючи свій статус одного з найкращих плавців ХХI століття. І в Будапешті, безперечно, він буде головною зіркою першого великого турніру нового олімпійського циклу. Нехай і не в класичному 50-метровому басейні

Без Росії не обійдеться

Якщо говорити про "ложку дьогтю", без якої не обійдеться нинішній чемпіонат світу, то це, безумовно, рішення World Aquatics з приводу участі російських спортсменів у змаганнях. Міжнародна федерація водних видів спорту пом'якшила критерії допуску до змагань та стала другою великою міжнародною спортивною структурою після Об'єднаного світу боротьби (UWW), яка радикально пом'якшила критерії допуску росіян до своїх змагань.

Пізніше, вже третьою стала Міжнародна федерація важкої атлетики, за рішенням якої росіяни зможуть виступати на найбільших міжнародних стартах з 2025 року.

Повертаючись до World Aquatics, варто відзначити, що вона скоригувала цілу низку пунктів свого регламенту щодо отримання нейтрального статусу і скасувала заборону на участь для тих, кому вдалося його досягти, в командних змаганнях, що збереглася лише у водному поло. Це означає, наприклад, що у топових змаганнях зможуть брати участь російські представниці синхронного плавання.

Говорячи про найближче ЧС з плавання на короткій воді, зауважимо, що World Aquatics вже опублікувала оновлений список спортсменів, які отримали нейтральний статус. У списку опинилися загалом понад 30 плавців, включаючи практично всіх російських лідерів. Це, наприклад, Кирило Пригода (найкращий результат сезону у світі), Мирон Ліфінцев, Андрій Мінаков, Юлія Єфімова та Євгенія Чікунова. Так, брасистка Чікунова минулого року встановила світовий рекорд на дистанції 200 м і є реальною претенденткою на нагороди ЧС. Як і Єфімова з Пригодою...

На жаль, після надзусиль українських чиновників щодо недопущення росіян на Олімпіаду в Парижі йде провал нашої дипломатії вже в новому циклі. І провал за багатьма напрямами, видами спорту. Так, якщо на Іграх-2024 єдиним спортсменом із Росії, який виступив у водних видах, виявився плавець Євген Сомов, який на нагороди не претендував, то зараз на ЧС у Будапешті вже буде 27 російських плавців, включаючи всіх лідерів. У тій же боротьбі у Парижі-2024 росіян не було взагалі, як у важкій атлетиці.

Де дивитись?

Чемпіонат світу з плавання в Україні покаже телеканал Суспільне Спорт. Попередні запливи розпочинатимуться о 10 ранку, а півфінали та фінали – вечірня програма – о 18.30 за київським часом.

Турнір триватиме з вівторка, 10 грудня, у неділю, 15 грудня, включно.

Відповідальний редактор – Станіслав Лисак