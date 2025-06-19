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Гераскевич: Відсторонення росіян? Україну сильно підтримала Латвія

Олег Дідух — 19 червня 2025, 13:42
Гераскевич: Відсторонення росіян? Україну сильно підтримала Латвія
Владислав Гераскевич
Getty Images

Лідер збірної України зі скелетону Владислав Гераскевич прокоментував недопуск російських спортсменів до Олімпіади-2026 у санному спорті.

Слова спортсмена наводить Трибуна.

"Росіяни не виступлять на Олімпіаді-2026 у санному спорті, їх не допустили в жодному статусі до міжнародних змагань. Голосування було закритим, 24 делегати проголосували проти допуску росіян у нейтральному статусі. Публічно Україну сильно підтримала федерація Латвії, яка є однією з найсильніших у санному спорті.

Полеміка на Конгресі вийшла цікавою – від росіян виступала президентка їхньої федерації Наталія Гарт. Наші докази вона назвала вирваними із контексту: інтервʼю, в якому Гарт сказала, що збірна Росії – це батальйон Путіна. Тому сама ж зацитувала це інтервʼю", – розповів Гераскевич.

Нагадаємо, вчора, 18 червня, Міжнародна федерація санного спорту (FIL) заборонила російським спортсменам брати участь у відборі до Олімпіади-2026 навіть у нейтральному статусі. За продовження відсторонення росіян від міжнародних змагань проголосували 24 делегати конгресу, семеро були проти, один утримався.

Владислав Гераскевич Олімпійські ігри 2026 Санний спорт

Владислав Гераскевич

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