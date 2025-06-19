Гераскевич: Відсторонення росіян? Україну сильно підтримала Латвія
Лідер збірної України зі скелетону Владислав Гераскевич прокоментував недопуск російських спортсменів до Олімпіади-2026 у санному спорті.
Слова спортсмена наводить Трибуна.
"Росіяни не виступлять на Олімпіаді-2026 у санному спорті, їх не допустили в жодному статусі до міжнародних змагань. Голосування було закритим, 24 делегати проголосували проти допуску росіян у нейтральному статусі. Публічно Україну сильно підтримала федерація Латвії, яка є однією з найсильніших у санному спорті.
Полеміка на Конгресі вийшла цікавою – від росіян виступала президентка їхньої федерації Наталія Гарт. Наші докази вона назвала вирваними із контексту: інтервʼю, в якому Гарт сказала, що збірна Росії – це батальйон Путіна. Тому сама ж зацитувала це інтервʼю", – розповів Гераскевич.
Нагадаємо, вчора, 18 червня, Міжнародна федерація санного спорту (FIL) заборонила російським спортсменам брати участь у відборі до Олімпіади-2026 навіть у нейтральному статусі. За продовження відсторонення росіян від міжнародних змагань проголосували 24 делегати конгресу, семеро були проти, один утримався.