Двоборство. Єнс Лурос Офтебро здобув першу перемогу в сезоні

Норвезький двоборець Єнс Лурос Офтебро виграв особистий компакт HS100/7,5 км на етапі Кубку світу в німецькому Обергофі. Для нього це перша перемога в поточному сезоні.

Офтебро стартував у гонці четвертим, і в підсумку випередив на фініші лідера загального заліку Кубку світу, австрійця Йоханнеса Лампартера. Топ-3 замкнув старший брат Офтебро, Айнар, який минулого тижня в Отепя здобув свою першу в кар'єрі перемогу на Кубку світу.

Українець Олександр Шумбарець за підсумками стрибків посідав 39 місце, проте в гонці відступив на 53 позицію, залишившись без очок.

Підсумкові результати:

У неділю, 18 січня, в Обергофі відбудеться особистий Гундерсен. Початок стрибкової спроби – о 10:15 за київським часом.