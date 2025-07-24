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Кріхмайр може завершити кар’єру наступного року

Олег Дідух — 24 липня 2025, 13:20
Кріхмайр може завершити кар’єру наступного року
Вінсент Кріхмайр
Getty Images

Відомий австрійський гірськолижник Вінсент Кріхмайр заявив, що, найімовірніше, завершить кар’єру наприкінці олімпійського сезону-2025/26.

33-річного спортсмена цитує NeveItalia.

"Все йде до того, що наступний сезон стане для мене останнім. Мені 33 роки, у мене фантастична кар’єра. Звичайно, мені би хотілося вигравати і далі, проте це може сказати кожен.

Звичайно, Олімпіада – велика ціль. Щоразу потрібно докладати ще більше зусиль, щоби досягати максимуму. Але ти повинен бути готовий докладати цих зусиль, і мати мотивацію для фізичних навантажень", – заявив австрієць.

Кріхмайр за кар’єру завоював два золота чемпіонатів світу та здобув 18 перемог на етапах Кубку світу. Проте на Олімпійських іграх Вінсент досі не завоював жодної нагороди.

У червні повідомлялося про те, що Марсель Хіршер залишиться в спорті ще на рік.

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Вінсент Кріхмайр

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