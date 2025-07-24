Кріхмайр може завершити кар’єру наступного року

Відомий австрійський гірськолижник Вінсент Кріхмайр заявив, що, найімовірніше, завершить кар’єру наприкінці олімпійського сезону-2025/26.

33-річного спортсмена цитує NeveItalia.

"Все йде до того, що наступний сезон стане для мене останнім. Мені 33 роки, у мене фантастична кар’єра. Звичайно, мені би хотілося вигравати і далі, проте це може сказати кожен.

Звичайно, Олімпіада – велика ціль. Щоразу потрібно докладати ще більше зусиль, щоби досягати максимуму. Але ти повинен бути готовий докладати цих зусиль, і мати мотивацію для фізичних навантажень", – заявив австрієць.