Призерка Олімпіади-2026 несподівано оголосила про завершення кар’єри

Зіркова швейцарська лижниця Надін Фендріх ухвалила рішення завершити спортивну кар'єру наприкінці поточного сезону.

Про це 30-річна спортсмена повідомила на своїй сторінці в Інстаграмі.

Фендріх – одна із найкращих спринтерок свого покоління. На Олімпіаді-2026 завоювала срібло в командному спринті в парі з Надею Келін. Також на її рахунку срібло та дві бронзи в спринтерських дисциплінах на чемпіонатах світу.

На Кубку світу Фендріх дебютувала в 2016 році. Сумарно здобула 5 перемог і 12 разів піднімалася на подіум. Тричі фінішувала другою в спринтерському заліку Кубку світу, в 2023 році замкнула топ-5 загального заліку.

У поточному сезоні Фендріх іде сьомою в загальному заліку Кубку світу та другою – в спринтерському, зберігаючи шанси на Малий кришталевий глобус.