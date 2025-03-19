Лижні гонки. Клебо та Фендріх виграли спринт у Таллінні

Норвезький лижник Йоханнес Клебо виграв міський спринт вільним стилем на етапі Кубку світу в естонському Таллінні. У фіналі він випередив француза Жюля Шаппаза та свого партнера по команді Харальда Остберга Амундсена, які розділили друге місце.

У спринті брали участь два представники збірної України – Олександр Лісогор і Денис Мухотінов. Вони припинили боротьбу ще на стадії кваліфікації, показавши 73-й і 79-й результати із 84 учасників відповідно.

Результати фіналу (чоловіки):

У жінок перемогу здобула швейцарка Надін Фендріх, яка у фіналі випередила шведку Майю Дальквіст і американку Джулію Керн. Головною сенсацією стало четверте місце 20-річнії андорки Джіни Дель Ріо.

Українка Анастасія Нікон припинила боротьбу ще на стадії кваліфікації, посівши 57 місце з 58 учасниць.

Результати фіналу (жінки):

Вже у п’ятницю, 21 березня стартує заключний етап Кубку світу-2024/25 у фінському Лахті.

Нагадаємо, у понеділок, 17 березня, про завершення кар’єри оголосив Пол Гульберг.