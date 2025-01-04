Зірковий французький гірськолижник вибув до кінця сезону

Відомий французький гірськолижник Сіпрієн Сарразен у поточному сезоні більше не виступить через важку травму.

Про це повідомляє NeveItalia.

Сарразен зазнав важких травм під час тренування швидкісного спуску в італійському Борміо 27 грудня минулого року. Після цього його негайно доправили до лікарні на вертольоті.

30-річний француз провів декілька днів у комі через субдуральну гематому. Лише вчора, 3 січня, його вдалося транспортувати у Францію. Наразі Сіпрієн знаходиться в одній із лікарень Ліона. На повернення француза у поточному сезоні розраховувати не варто.

Лікар збірної Франції Стефан Бюлле заявив, що одним із наслідків важкої травми голови стало двоїння в очках. Декілька років тому через аналогічну проблему був змушений завершити кар’єру відомий швейцарський гірськолижник Мауро Кавіцель.