Зірковий французький гірськолижник зазнав травм внаслідок жахливого падіння

Зірковий французький гірськолижник Сіпрієн Сарразен зазнав травм у результаті важкого падіння під час тренування швидкісного спуску на етапі Кубку світу в італійському Борміо у п’ятницю, 27 грудня.

Про це повідомляє пресслужба Французької лижної Федерації.

За їхньою інформацією, у спортсмена субдуральна гематома. Наразі Сарразен знаходиться у лікарні, у відділенні інтенсивної неврологічної терапії. Сіпрієн перебуває у свідомості, проте лікарі ухвалили рішення провести операцію з дренування гематоми.

Сама операція відбудеться у п’ятницю увечері. Терміни відновлення 30-річного француза не відомі.

Нагадаємо, у минулому сезоні Сарразен здобув чотири перемоги на Кубку світу та фінішував п’ятим у загальному заліку.

Раніше повідомлялося про те, що у зіркової лижниці Тіріль Венг виявили мононуклеоз.