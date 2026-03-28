Стрибки з трампліна. Австрія виграла командний турнір у Планіці

Збірна Австрії зі стрибків на лижах з трампліна виграла заключний командний турнір Кубку світу сезону-2025/26. Квартет у складі Даніеля Чофеніга, Штефана Крафта, Маркуса Мюллера та Штефана Ембахера на 13,9 бала випередив Японію (Томофумі Наїто, Наокі Накамура, Рьою Кобаясі, Рен Нікайдо).

Топ-3 замкнула збірна Норвегії у складі Робіна Педерсена, Ісака Андреса Лангмо, Маріуса Ліндвіка та Йоханна Андре Форфанга). Перед стартом заключної групи другої спроби норвежці лідирували, проте не змогли втриматися навіть на другому місце.

Збірна України у сьогоднішньому командному турнірі участі не брала.

Напередодні перший особистий турнір у Планіці виграв Домен Превц. Кубок світу-2025/26 завершиться у неділю, 29 березня, ще одним особистим турніром, у якому візьме участь лише топ-30 загального заліку Кубку світу. Початок першої спроби – об 11:00 за київським часом.