Шиффрін: Всі були дуже добрими до мене та підтримували
Зіркова американська гірськолижниця Мікаела Шиффрін не змогла стримати сліз після перемоги в слаломі в італійському Сестрієре, яка стала для неї сотою в кар’єрі на Кубку світу.
Вона прокоментувала перемогу в емоційному інтерв’ю Eurosport.
"Всі були дуже добрими до мене та підтримували – партнери по команді, суперники, тренери, весь Кубок світу. І я дуже вдячна за це, зокрема, фанатам.
Це особливе відчуття – розділити сьогоднішній подіум з партнеркою по команді, Полою [Мольцан]. Вона стартувала переді мною, і я намагалася налаштувати себе так, ніби це тренування. І це допомогло досягнути цієї перемоги.
Сьогодні багато речей пішли так, як треба для мене і не так, як треба – для суперниць, зокрема, для Каміль Раст, яка була дуже швидкою в першій спробі. Багато речей повинні були піти в правильному напрямку, щоби ця перемога відбулася. Ну і я теж багато чого зробила правильно", – заявила 29-річна американка.
Нагадаємо, Шиффрін отримала глибоку колоту рану в боку 30 листопада 2024 року в результаті падіння під час гіганту на домашньому етапі Кубку світу в Кіллінгтоні. Після цього Мікаела не виступала протягом двох місяців.