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Шиффрін: Всі були дуже добрими до мене та підтримували

Олег Дідух — 24 лютого 2025, 16:08
Шиффрін: Всі були дуже добрими до мене та підтримували
Мікаела Шиффрін
Getty Images

Зіркова американська гірськолижниця Мікаела Шиффрін не змогла стримати сліз після перемоги в слаломі в італійському Сестрієре, яка стала для неї сотою в кар’єрі на Кубку світу.

Вона прокоментувала перемогу в емоційному інтерв’ю Eurosport.

"Всі були дуже добрими до мене та підтримували – партнери по команді, суперники, тренери, весь Кубок світу. І я дуже вдячна за це, зокрема, фанатам.

Це особливе відчуття – розділити сьогоднішній подіум з партнеркою по команді, Полою [Мольцан]. Вона стартувала переді мною, і я намагалася налаштувати себе так, ніби це тренування. І це допомогло досягнути цієї перемоги.

Сьогодні багато речей пішли так, як треба для мене і не так, як треба – для суперниць, зокрема, для Каміль Раст, яка була дуже швидкою в першій спробі. Багато речей повинні були піти в правильному напрямку, щоби ця перемога відбулася. Ну і я теж багато чого зробила правильно", – заявила 29-річна американка.

Нагадаємо, Шиффрін отримала глибоку колоту рану в боку 30 листопада 2024 року в результаті падіння під час гіганту на домашньому етапі Кубку світу в Кіллінгтоні. Після цього Мікаела не виступала протягом двох місяців.

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