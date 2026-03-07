Стрибки з трампліна. Марусяк зупинився за крок від фіналу в Лахті

Український стрибун Євген Марусяк не зумів пробитися до другої спроби в другому особистому старті на етапі Кубку світу в фінському Лахті. Він зупинився за крок від залікової зони, показавши у першій спробі 31-й результат зі стрибком на 118,5 метра.

Виграв першу спробу японець Рьою Кобаясі, який на 1,1 бала випереджає свіжоспеченого володаря Кубку світу, словенця Домена Превца. Топ-3 замикає австрієць Даніель Чофеніг.

Результати першої спроби:

Друга спроба розпочнеться о 19:07 за київським часом.

Напередодні у першому особистому старті в Лахті, який було проведено в одну спробу, Марусяк посів 48 місце. Завдяки дискваліфікації Домена Превца свою першу в кар'єрі перемогу на Кубку світу здобув німець Філіпп Раймунд.