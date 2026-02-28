Українська правда
Стрибки з трампліна. Марусяк зупинився за крок від фіналу в Бад Міттерндорфі

Олег Дідух — 28 лютого 2026, 15:29
Євген Марусяк
Український стрибун на лижах з трампліна Євген Марусяк не зумів потрапити до залікової зони в першому особистому старті на польотному етапі Кубку світу в австрійському Бад Міттерндорфі.

Він стрибнув на 191,5 метра та посів 31 місце. У залікову зону та другу спробу потрапляють 30 кращих. Від норвежця Маріуса Ліндвіка, який посів 30 місце, Марусяк відстав усього на 0,9 бала.

Виграв першу спробу господар змагань, австрієць Штефан Ембахер, який випереджає лідера загального заліку Кубку світу, словенця Домена Превца, та свого партнера по команді Йонаса Шустера.

Результати першої спроби:

Напередодні інший представник України, Віталій Калініченко, припинив боротьбу на стадії кваліфікації.

