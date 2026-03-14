Стрибки з трампліна. Дешванден здобув першу перемогу в кар’єрі

Швейцарський стрибун Грегор Дешванден виграв перший особистий старт на етапі Кубку світу в норвезькому Холменколлені. Він випередив австрійця Максімільяна Ортнера та японця Наокі Накамуру. Для 35-річного Дешвандена це перша в кар'єрі перемога на Кубку світу.

Зазначимо, що перша спроба проходила за важких погодних умов. До другого раунду не потрапив ряд зіркових стрибунів на чолі з лідером Кубку світу, Доменом Превцом, який посів 42 місце.

Українські стрибуни у сьогоднішньому старті участі не брали. Напередодні ні Євген Марусяк, ні Віталій Калініченко не пройшли кваліфікацію.

Підсумкові результати:

У неділю, 15 березня, на Кубку світу в Холменколлені відбудеться ще один особистий турнір. Початок кваліфікації – о 10:00 за київським часом.