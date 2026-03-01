Стрибки з трампліна. Марусяк пробився в другу спробу в Бад Міттерндорфі
Євген Марусяк
Skijumping.pl
Український стрибун на лижах з трампліна Євген Марусяк пробився до другої спроби в другому особистому старті на польотному етапі Кубку світу в австрійському Бад Міттерндорфі. Для Євгена це третє потрапляння в залікову зону в особистих стартах на Кубку світу в поточному сезоні.
Інший представник України, Віталій Калініченко, припинив боротьбу ще на стадії кваліфікації. Марусяк у ній посів 38 місце.
Виграв першу спробу лідер загального заліку Кубку світу, словенець Домен Превц, який на 12,8 бала випереджає австрійця Штефана Ембахера. Топ-3 замикає норвежець Йоханн Андре Форфанг.
Результати першої спроби:
Друга спроба в Бад Міттерндорфі розпочнеться о 15:35 за київським часом.