Стрибки з трампліна. Марусяк пробився в другу спробу в Бад Міттерндорфі

Олег Дідух — 1 березня 2026, 15:27
Євген Марусяк
Skijumping.pl

Український стрибун на лижах з трампліна Євген Марусяк пробився до другої спроби в другому особистому старті на польотному етапі Кубку світу в австрійському Бад Міттерндорфі. Для Євгена це третє потрапляння в залікову зону в особистих стартах на Кубку світу в поточному сезоні.

Інший представник України, Віталій Калініченко, припинив боротьбу ще на стадії кваліфікації. Марусяк у ній посів 38 місце.

Виграв першу спробу лідер загального заліку Кубку світу, словенець Домен Превц, який на 12,8 бала випереджає австрійця Штефана Ембахера. Топ-3 замикає норвежець Йоханн Андре Форфанг.

Результати першої спроби:

Друга спроба в Бад Міттерндорфі розпочнеться о 15:35 за київським часом.

