Вонн рветься на подіум, культовий етап у Венгені. Анонс лижного вікенду

Стрибки з трампліна

Старти тижня:

Субота, 18 січня

17:15 | Закопане (Польща), HS 140, командні змагання

Неділя, 19 січня

17:00 | Закопане (Польща), HS 140, особистий турнір

Кубок світу зі стрибків з трампліна повертається після майже двотижневої паузи, яка була пов’язана не з бажанням Міжнародної лижної федерації (FIS) дати спортсменам відпочинок після Турне чотирьох трамплінів, а зі скасуванням етапу в Валь ді Ф’ємме. Реконструкція олімпійських трамплінів Ігор 2026 року триває зі значним відставанням від графіку, і провести запланований на початок січня етап ні в стрибках, ні в двоборстві не вдалося.

Повертаються стрибуни до змагань етапом у Закопане, який у ХХІ столітті завдяки стрибковому буму в Польщі став культовим і одним із найбільш відвідуваних у сезоні. Цього року на "Вєлька Крокєв" відбудеться лише один особистий турнір, а у суботу будуть проведені командні змагання в класичному форматі з чотирьох стрибунів у кожній збірній. Це буде перший турнір такого формату в поточному сезоні: на стартовому відрізку відбувся один мікст і один парний командний турнір (SuperTeam).

Skijumping.pl

Збірна України в Закопане виступить у скороченому складі – до Польщі приїде тільки Євген Марусяк, у той час як Віталій Калініченко в ці дні виступатиме на Континентальному кубку в Бішофсхофені. Минулого тижня українець також мав взяти участь в змаганнях другої стрибкової ліги в німецькому Клінгенталі, проте обидва старти були скасовані через важкі погодні умови. Що стосується Марусяка, то лідер нашої збірної приїде на етап у Закопане в дуже непростому психологічному стані. 6 січня, у день фіналу Турне чотирьох трамплінів, у нього помер батько.

Достатньо змін і у складах інших команд. Наприклад, у господарів, збірної Польщі. Повертається на Кубок світу після пропуску Турне чотирьох трамплінів Каміль Стох, натомість пропускає домашній етап інший зірковий ветеран "біло-червоних" – Пьотр Жила. Нагадаємо, заявляти національну групу на етап у Закопане поляки вже не мають права: обидві відведені на сезон спроби уже були використані в грудні у Віслі.

Знову за бортом основи збірної Німеччини залишився Маркус Айзенбіхлер. У Закопане поїхав Константін Шмід, який цього сезону на Кубку світу стартував лише одного разу – як представник національної групи на другому етапі Турне в Гарміш-Партенкірхені (34 місце).

Одна зміна є і у складі збірної Словенії. Знову випав із основи Жига Єлар, замість нього виступить 23-річний Рок Облак, для якого це дебют на Кубку світу. У поточному сезоні він здебільшого змагався на Кубку FIS – третій за силою лізі світових стрибків, і навіть там жодного разу не піднявся вище за третє місце. На Континентальному кубку в поточній кампанії Облак виступив лише одного разу: 26 і 9 місця в Енгельбергу наприкінці грудня. Будемо відверті: якщо збірна Словенії везе стрибунів такого рівня на Кубок світу, то з резервом у команди Роберта Хрготи справи дуже погані. Хоча ще зовсім недавно все було навпаки.

Приблизно за тиждень до етапу в Закопане в італійських ЗМІ з’явилася інформація про те, що повертається на Кубок світу один із лідерів "Скуадри адзурри", Джованні Брезадола, який порвав хрестоподібні зв’язки коліна на фіналі минулого сезону в Планіці. Проте інформація виявилася неправдивою, і виникла в результаті непорозуміння між табором збірної Італії та журналістами.

Насправді ж Джованні лише приєднався до тренувань команди, при чому, працює лише в спортзалі та катається на бігових лижах. Перші стрибки після травми заплановані лише на червень. А ось Ету Ноусіайнен, який отримав аналогічну травму того ж дня в Планіці, дійсно зумів відновитися несподівано швидко, і минулого тижня вже виступив на чемпіонаті Фінляндії.

Гірські лижі

Старти тижня:

П’ятниця, 17 січня

13:40 | Венген (Швейцарія), супергігант, чоловіки

Субота, 18 січня

13:30 | Венген (Швейцарія), швидкісний спуск, чоловіки

12:00 | Кортіна д’Ампеццо (Італія), швидкісний спуск, жінки

Неділя, 19 січня

11:15/14:15 | Венген (Швейцарія), слалом, чоловіки

12:00 | Кортіна д’Ампеццо (Італія), супергігант, жінки

Чоловічий Кубок світу після Адельбодена відправився на ще один культовий швейцарський етап – У Венгені. Програма традиційна: супергігант, швидкісний спуск і слалом. Безумовно, вишенькою на торті буде суботній даунхілл на легендарному "Лауберхорні" – найдовшій, найбільш швидкісній і одній із найскладніших і найбільш мальовничих трас світу. Без сумнівів, один із найпрестижніших стартів сезону, пропускати який точно не варто.

На "Лауберхорні" вже відбулося два контрольних тренування. Перше виграв Кемерон Александер, друге – Раян Кокран-Зігле. В обох тренувальних заїздах третій результат показав Маттіа Кассе, тому його можна назвати одним із головних фаворитів даунхіллу. Залишається лише тримати кулаки, щоби погода у Венгені була сприятливою та швидкісний спуск відбувся повною версією "Лауберхорна".

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Жінки, в свою чергу, відправляються на етап у Кортіна д’Ампеццо – один із небагатьох, який у жіночому Кубку світу також тягне на статус класичного. І цього року змагань на "Олімпія делле Тофане" чекаємо з нетерпінням з декількох причин. По-перше – тому що за рік дівчата змагатимуться на цій трасі на Олімпіаді-2026.

По-друге – великий інтерес прикований до Ліндсі Вонн. Минулого тижня легендарна американка вразила всіх четвертим і шостим місцями у швидкісних гонках у Санкт-Антоні. Траса в Кортіні – одна із двох улюблених для неї на Кубку світу. Тут вона перемагала цілих 12 разів – частіше Ліндсі вигравала лише в Лейк-Луїсі. Тому є всі підстави очікувати від Вонн у Кортіні навіть першого подіуму після повернення. Насторожує лише падіння Ліндсі у першому тренуванні, хоча американці вдалося обійтися без травм.

Повертається на домашньому етапі Марта Бассіно, яка пропускала Санкт-Антон через хворобу. На тижні також стало відомо, що більше не виступить у поточному сезоні Елізабет Каппаурер. Ще у жовтні вона отримала травму коліна, через яку пропустила відкриття Кубку світу в Зольдені. В листопаді австрійка невдало виступила в Кіллінгтоні, після чого зрозуміла, що коліно ще не готове до повернення у спорт. На жаль, Каппаурер довелося попрощатися з мрією виступити на домашньому чемпіонаті світі у Заальбаху. Можна лише поспівчувати багатостраждальній Елізабет, яка свого часу пережила чорну серію в житті з 6 переломів ноги за півтора року, через що на декілька років випала зі змагального ритму.

Ну а у вівторок у жінок відбувся ще один класичний старт – нічний слалом у Флахау, який завершився подвійним успіхом збірної Швейцарії. Перемогу здобула Каміль Раст, яка зуміла прорватися з восьмої позиції після першої спроби. Друга перемога в кар’єрі для Каміль, і обидві були здобуті в поточному сезоні. Другою вкотре стала Венді Холденер. Вона не зуміла скористатися відсутністю Мікаели Шиффрін і Петри Влхової, а також провалом Зрінки Лютіч, яка грубо помилилася на першій спробі та не відібралася до другого раунду.

Топ-3 замкнула Сара Хектор, для якої це другий в кар’єрі подіум в слаломі на Кубку світу, і обидва були завойовані саме у Флахау в останні два роки. Блискучу першу спробу видала господарка змагань, Катаріна Лінсбергер, яка привезла своєму найближчому переслідувачу, тій же Холденер, 0,75 секунд. У Раст австрійка вигравала взагалі 1,5 секунди, проте в другій спробі Катаріна явно перегоріла, і припустилася грубої помилки на рівному місці вже на старті. Лінсбергер розгубила всю свою величезну перевагу та у підсумку фінішувала лише четвертою.

Восьмою фінішувала Емма Айхер. Талановита німкеня вже декілька разів у поточному сезоні бувала на підступах до подіуму за підсумками перших спроб у слаломі, проте сходила з дистанції. Цього разу Айхер йшла другу спробу дуже обережно, і втратила декілька позицій. У її більш досвідченої партнерки по команді Лени Дюрр проблеми з другими спробами нікуди не поділися. Цього разу Лена відступила з четвертого місця на десяте.

Корнелія Елунд видала найкращий чистий час другого раунду, що дозволило шведці прорватися з 24 місця на 12. Зазначимо, що талановита шведка їхала з переломом пальця руки, який вона отримала під час новорічних свят. 23-ю стала Мішель Гізін. Ще перед гонкою швейцарка заявила, що це її останній старт у слаломі на Кубку світу. Надалі вона зосередиться на швидкісних гонках і гіганті. Закономірний наслідок трансформації з фахівця технічних дисциплін у швидкісника, який проходять дуже багато гірськолижників-універсалів протягом своєї кар’єри.

Лижні гонки

Старти тижня:

П’ятниця, 17 січня

14:30 | Ле-Русс (Франція), розділка, 10 км, вільний стиль, жінки

16:45 | Ле-Русс (Франція), розділка, 10 км, вільний стиль, чоловіки

Субота, 18 січня

15:45 | Ле-Русс (Франція), спринт, класика, чоловіки/жінки

Неділя, 19 січня

12:20 | Ле-Русс (Франція), масстарт, 20 км, класика, жінки

16:45 | Ле-Русс (Франція), масстарт, 20 км, класика, чоловіки

Кубок світу з лижних гонок повертається після паузи етапом у Ле-Русс. Місцева траса відома своїм непростим рельєфом, що дає значно більше шансів чистим гірникам. Цього року через нестачу снігу дистанційні гонки проходитимуть колами лише в 3,3 км замість 5 км. Це означає, що у 10-кілометровій розділці спортсмени пройдуть три кола замість двох, а в масстарті – шість замість чотирьох. Завдяки цьому обидві дистанційні гонки стануть ще важчими за рельєфом: крутий підйом, який є головною складністю траси в Ле-Русс, проходитимуть більше разів, ніж планувалося спочатку.

x.com/FISCrossCountry

Склад учасників етапу в Ле-Русс буде неоптимальним. Не приїхали у Францію свіжоспечені тріумфатори Тур де Скі, Йоханнес Клебо та Тереза Йохауг, які вже готуються до домашнього чемпіонату світу в Тронхеймі. Не виступить і Харальд Остберг Амундсен, хоча відсутність Клебо давала йому шанси скоротити відставання в загальному заліку Кубку світу.

Зіркова шведська спринтерка Лінн Сван вирішила пропустити як Ле-Русс, так і наступний етап Кубку світу в швейцарському Енгадіні. Через травму не побачимо ми найближчим часом і фінку Йоханну Матінтало, у якої розрив литкового м’язу. За найоптимістичнішим сценарієм, вона повернеться на етапі в шведському Фалуні 14-16 лютого, який стане останнім перед чемпіонатом світу. Вирішила не їхати в Ле-Русс її партнерка по команді Кріста Пармакоскі, а ось лідер чоловічої команди Іво Нісканен повертається на Кубок світу після пропуску Тур де Скі.

Двоборство

Старти тижня:

Субота, 18 січня

11:00/14:40 | Шонах (Німеччина), Гундерсен, HS 100/10 км

Неділя, 19 січня

10:15/15:15 | Шонах (Німеччина), компакт, HS 100/7,5 км

Кубок світу з лижного двоборства повертається після майже місячної перерви: попередній етап у Рамзау відбувся ще до Різдва. Як і стрибуни з трампліна, минулого тижня фахівці північної комбінації мали змагатися у Валь ді Ф’ємме, проте цей етап було скасовано.

We are ready for a World Cup weekend filled with thrilling races, sunshine, and an incredible atmosphere - it’s SCHONACH Time☀️🇩🇪



Who will take the prestigious Schwarzwaldpokal?🏆



🎨: T. Zipfel #fisnoco #nordiccombined #wintersport #fis #worldcupschonach #schwarzwaldpokal pic.twitter.com/PU9HBdSSYI — FIS Nordic Combined (@fisnoco) January 15, 2025

Повертається Кубок світу одним із найпрестижніших етапів сезону – в Шонаху, який стане єдиною німецькою локацією в календарі цього сезону. Останніми роками Шонах здебільшого приймав фінали сезону, коли у Шварцвальді вже великі проблеми зі сніговим покриттям. Цього року все має бути гаразд.

По суті, сезон для двоборців рестартує, і форма усіх головних дійових осіб – повна загадка. Тому за етапом у Шонаху спостерігати буде не менш цікаво, ніж на першим етапом у Руці.