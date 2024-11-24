Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Лижі

Стрибки з трампліна. Марусяк вдруге поспіль залишився без очок на Кубку світу

Олег Дідух — 24 листопада 2024, 17:58
Стрибки з трампліна. Марусяк вдруге поспіль залишився без очок на Кубку світу
Євген Марусяк
Skijumping.pl

Український стрибун на лижах з трампліна Євген Марусяк залишився без очок і в другому особистому старту Кубку світу-2024/25 у норвезькому Ліллехаммері. Після вчорашнього 40 місця вчора сьогодні 24-річний українець стрибнув на 110 метрів і показав 36-й результат.

У кваліфікації, яка відбулася вранці 24 листопада, Марусяк посів 33 місце. Інший представник України, Віталій Калініченко, відібратися до основних змагань не зумів.

Потрійне лідерство після першої спроби захопили австрійці – Штефан Крафт, Ян Хьорль і Даніель Чофеніг. Переможець суботнього особистого турніру, німець П’юс Пашке, йде четвертим.

Результати першої спроби:

Раніше Жанна Глухова встановила два рекорди України в жіночому Кубку світу.

Євген Марусяк Кубок світу зі стрибків на лижах з трампліна

Кубок світу зі стрибків на лижах з трампліна

Глухова встановила два рекорди України на Кубку світу зі стрибків з трампліна
Зірковий австрійський стрибун пропустить весь сезон через травму коліна
Стрибки з трампліна. Марусяк впевнено пройшов кваліфікацію в Ліллехаммері
Стрибки з трампліна. Глухова пройшла кваліфікацію на Кубку світу в Ліллехаммері
Вищий пілотаж: норвезький лижник видав класний стрибок після того, як його ледь не збили

Останні новини