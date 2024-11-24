Стрибки з трампліна. Марусяк вдруге поспіль залишився без очок на Кубку світу

Український стрибун на лижах з трампліна Євген Марусяк залишився без очок і в другому особистому старту Кубку світу-2024/25 у норвезькому Ліллехаммері. Після вчорашнього 40 місця вчора сьогодні 24-річний українець стрибнув на 110 метрів і показав 36-й результат.

У кваліфікації, яка відбулася вранці 24 листопада, Марусяк посів 33 місце. Інший представник України, Віталій Калініченко, відібратися до основних змагань не зумів.

Потрійне лідерство після першої спроби захопили австрійці – Штефан Крафт, Ян Хьорль і Даніель Чофеніг. Переможець суботнього особистого турніру, німець П’юс Пашке, йде четвертим.

Результати першої спроби:

Раніше Жанна Глухова встановила два рекорди України в жіночому Кубку світу.