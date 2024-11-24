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Стрибки з трампліна. Марусяк впевнено пройшов кваліфікацію в Ліллехаммері

Олег Дідух — 24 листопада 2024, 11:36
Стрибки з трампліна. Марусяк впевнено пройшов кваліфікацію в Ліллехаммері
Євген Марусяк
Skijumping.pl

Лідер збірної України зі стрибків на лижах з трампліна Євген Марусяк відібрався до другого особистого старту на першому етапі Кубку світу-2024/25 у норвезькому Ліллехаммері. 24-річний українець у кваліфікації подолав дистанцію в 120 метрів і з 106,2 бали показав у підсумку 33-й результат. До основних змагань проходять 50 найкращих.

Інший представник України, Віталій Калініченко, пройти кваліфікацію знову не зумів: стрибок на 101 метр і 60-й результат з 62 учасників.

Переможцем кваліфікації став австрієць Ян Хьорль, який випередив норвежця Крістоффера Еріксена Сундала та партнера по команді Даніеля Чофеніга.

Результати кваліфікації:

Основні змагання розпочнуться сьогодні, 24 листопада о 17:00 за київським часом. Вчора у першому особистому старті Марусяк посів 40 місце.

Раніше у жінок Жанна Глухова також подолала кваліфікацію.

Євген Марусяк Віталій Калініченко Кубок світу зі стрибків на лижах з трампліна

Кубок світу зі стрибків на лижах з трампліна

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