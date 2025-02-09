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Двоборство. Гайгер знову обіграв Ріібера, Мазурчук набрав очки

Олег Дідух — 9 лютого 2025, 16:00
Двоборство. Гайгер знову обіграв Ріібера, Мазурчук набрав очки
Дмитро Мазурчук
Getty Images

Німецький двоборець Вінценц Гайгер здобув другу перемогу поспіль на етапі Кубку світу в естонському Отепя. У неділю, 9 лютого він у змаганні у форматі компакт випередив лідера загального заліку Кубку світу, норвежця Ярла Магнуса Ріібера.

Компанія на подіумі Гайгеру та Рііберу склав ще один представник Німеччини, Юліан Шмід.

Україну в цій гонці представляли два спортсмени. Дмитро Мазурчук із 51 місця після стрибків у гонці піднявся на 37-му позицію, знову фінішувавши у заліковій зоні.

Олександр Шумбарець у стрибку показав 20-й результат, проте у гонці залишився без очок, відступивши на 51 місце.

Підсумкові результати:

Вчора другий особистий старт у Отепя у форматі Гундерсена також виграв Гайгер.

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