Двоборство. Гайгер знову обіграв Ріібера, Мазурчук набрав очки

Німецький двоборець Вінценц Гайгер здобув другу перемогу поспіль на етапі Кубку світу в естонському Отепя. У неділю, 9 лютого він у змаганні у форматі компакт випередив лідера загального заліку Кубку світу, норвежця Ярла Магнуса Ріібера.

Компанія на подіумі Гайгеру та Рііберу склав ще один представник Німеччини, Юліан Шмід.

Україну в цій гонці представляли два спортсмени. Дмитро Мазурчук із 51 місця після стрибків у гонці піднявся на 37-му позицію, знову фінішувавши у заліковій зоні.

Олександр Шумбарець у стрибку показав 20-й результат, проте у гонці залишився без очок, відступивши на 51 місце.

Підсумкові результати:

Вчора другий особистий старт у Отепя у форматі Гундерсена також виграв Гайгер.