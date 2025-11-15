Чотириразова олімпійська чемпіонка різко виступила проти препарату "Оземпік"

Норвезька лижниця Тереза Йохауг, яка зараз готується до появи на світ своєї другої дитини, заявила, що таблетки для схудення слід заборонити.

Її слова передає видання Expressen.se.

"Мені насправді було дуже сумно, коли я прочитала, що у спорті почали використовувати пігулки для схуднення. Чи слід дозволяти та етично правильно використовувати дієтичні препарати для спортивних досягнень? Які сигнали це посилає молодшим людям, які вважають їх (спортсменів – прим.) прикладом для наслідування", – сказала вона.

WADA має речовину семаглутид, яка міститься в препаратах від ожиріння, таких як Wegovy та Ozempic, у своєму списку моніторингу.

" WADA розглядає можливість заборони цього, і я вважаю, що вони повинні це зробити", – додала Йохауг.

Спонсором шведської збірної з лижного спорту є компанія Novo Nordisk, яка виробляє Ozempic.

Нагадаємо, у травні 37-річна Тереза ухвалила рішення остаточно завершити свою спортивну кар'єру.

Йохауг – одна із найтитулованіших лижниць в історії. За кар'єру вона завоювала 4 олімпійських золота та 14 нагород найвищого гатунку на чемпіонатах світу.

На Кубку світу дебютувала в 2007 році, у 261 особистому старті здобула 89 перемог і 160 разів піднялася на подіум. Тричі (у 2014, 2016 і 2020 роках) ставала володарем Великого кришталевого глобуса, 4 рази вигравала багатоденку Тур де Скі. У 2016 – 2018 роках відбувала допінгову дискваліфікацію.