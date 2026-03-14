Чемпіон Лижі

Казахстанський стрибун пропустить кінцівку Кубку світу через участь у змаганнях у Росії

Олег Дідух — 14 березня 2026, 19:15
Казахстанський стрибун пропустить кінцівку Кубку світу через участь у змаганнях у Росії
Даніл Васільєв
Skijumping.pl

Казахстанський стрибун на лижах з трампліна Даніл Васільєв пропустить кінцівку поточного сезону Кубку світу.

Про це повідомляє Skijumping.pl.

Причиною, з якої Васільєв пропускає етап у Холменколлені, а також не виступить на наступних етапах у Вікерсунді та Планіці, є те, що Польща анулювала видану йому Шенгенську візу. Нову 21-річний спортсмен зможе отримати не раніше червня.

Причинною такого рішення поляків є недавній виступ Васільєва на змаганнях у Нижньому Тагілі (Росія), в яких брали участь стрибуни з Росії, Білорусі та Казахстану.

У поточному сезоні Васільєв сумарно набрав 28 очок у загальний залік Кубку світу на показав найкращий результат у кар'єрі – 17 місце на грудневому етапі в Клінгенталі.

Кубок світу зі стрибків на лижах з трампліна

Кубок світу зі стрибків на лижах з трампліна

